В Смоленскэнерго напомнили о сервисах для получения информации

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.
Смоленскэнерго напоминает о реализованных сервисах компании для получения информации.
Единый федеральный телефонный номер горячей линии 8-800-220-0-220;
Чат-бот, расположенный на сайте компании (в левом нижнем углу на стартовой странице нажать на «Задать вопрос об отключении электроэнергии»);
Сервис «Передача сообщений об отключениях электроэнергии» на сайте компании ПАО «Россети Центр» в разделе «Информация об отключении - Сообщить об отключениях».
Мобильное приложение «Есть свет!» для пользователей мобильных устройств на платформе Android и iOS, с помощью которого пользователь получает возможность напрямую передать сообщение об отсутствии электроэнергии диспетчеру обслуживающей сетевой организации, получить обратную связь о проводимых отключениях, времени восстановления электроснабжения, а также оформить подписку на интересующие потребителя адреса и получать уведомления об аварийных и плановых отключениях.
Установить приложение «Есть свет!» можно через магазин приложений мобильного устройства (Google Play или App Store, воспользовавшись поиском) или перейдя по ссылке ниже, или отсканировав QR-code.