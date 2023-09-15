«Смоленскэнерго» готовится к отопительному периоду 2023-2024 года

Фото: ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

В филиале «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» начались контрольные межведомственные противоаварийные учения, направленные на отработку взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций на энергообъектах в условиях низких температур. Мероприятие является важным этапом подготовки электросетевого комплекса Смоленской области к предстоящему отопительному сезону.

Учения направлены на совершенствование организации взаимодействия между «Смоленскэнерго», штабом по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области, территориальными сетевыми организациями, региональными органами исполнительной власти и местного самоуправления, ГУ МЧС России по Смоленской области, муниципальными организациями, потребителями в интересах предупреждения и ликвидации массовых отключений электросетевых объектов.

В ходе тренировки персонал «Смоленскэнерго» отработает навыки перехода в особый режим работы, передислокации в район аварийных ситуаций, практических действий по ликвидации технологических нарушений в работе электросетевых объектов вне мест постоянной дислокации и выполнению задач по своему предназначению, взаимодействие с другими территориальными сетевыми организациями, муниципальными организациями и подразделениями ГУ МЧС по Смоленской области в условиях массовых отключений в зимний период.

«От успешной и своевременной реализации всех запланированных мероприятий зависит готовность филиала к предстоящему отопительному периоду. Все предпринимаемые меры в комплексе должны обеспечить надежное электроснабжение всех потребителей региона в холодное время года, - отметил директор «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин. - В ходе данных межведомственной противоаварийных учений персонал должен подтвердить уровень своей готовности к выполнению поставленных задач обеспечения энергетической безопасности и системной надежности региона в условиях низких температур».