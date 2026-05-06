От детского лагеря до ЕГЭ

Более 190 лагерей и оздоровительных центров примут летом юных отдыхающих. Фото: пресс-служба правительства Смоленской области.

Вопросы подготовки к государственной итоговой аттестации и летней оздоровительной кампании, а также ремонта образовательных учреждений обсуждались на совещании в формате ВСК, которое прошло под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

О том, как организована эта работа в регионе, рассказал губернатор Василий Анохин.

Бюджетные места

В этом году по поручению Президента РФ Владимира Путина основной период ГИА в стране впервые начнётся с 1 июня.

«В Смоленской области более 9 тысяч девятиклассников и свыше 3,5 тысячи одиннадцатиклассников будут сдавать экзамены. Важно, чтобы они прошли максимально комфортно для ребят. В настоящее время подготовлены пункты их проведения, сформирована нормативная база», – отметил Василий Анохин.

Он также напомнил, что с этого года область участвует в федеральном эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования. Выпускники 9-х классов, поступающие в колледжи и техникумы на 25 определённых специальностей, смогут сдавать госэкзамены по упрощённой схеме — только по двум предметам: русскому языку и математике.

Всего в 2026 году в смоленских учреждениях СПО будет доступно 5 тысяч бюджетных мест.

Современные условия

Кстати, министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил Смоленскую область в числе субъектов, обеспечивающих доступность среднего профессионального образования и увеличивающих количество бюджетных мест на предстоящий учебный год.

«Мы создаём современные условия для обучения в наших учреждениях образования, обновляем образовательную инфраструктуру. В рамках нацпроектов «Семья» и «Молодёжь и дети» в этом году капитальный ремонт пройдёт на 18 объектах образовательных организаций. Все контракты уже заключены», – проинформировал Василий Анохин.

Готовятся в регионе и к летней оздоровительной кампании. Этим летом ребят примут 192 организации отдыха, включая лагеря дневного пребывания и обновлённый лагерь «Орлёнок». Традиционно путевки в оздоровительные центры получат и дети участников специальной военной операции. В рамках шефской помощи на базе центра «Голоевка» этим летом отдохнут дети из Мангушского муниципального округа ДНР.