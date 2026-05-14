«Смоленскэнерго» выявило около 1,6 тысячи незаконных подвесов линий связи на энергообъектах в Смоленской области

Филиал «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» ведет планомерную работу по выявлению случаев незаконного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах воздушных линий электропередачи (ЛЭП).

Зачастую интернет-провайдеры монтируют оборудование на энергообъектах без согласования с собственником, что нарушает имущественные права и создаёт риски для безопасности.

Опоры ЛЭП являются объектами повышенной опасности, и дополнительная нагрузка от несанкционированных подвесов может привести к авариям, осложнить обслуживание сетей и снизить надежность электроснабжения. Кроме того, самовольный монтаж оборудования опасен для жизни и здоровья тех, кто выполняет работы без соответствующего допуска.

С начала 2026 года специалисты «Смоленскэнерго» зафиксировали 1 582 случая незаконного размещения ВОЛС на опорах ЛЭП. Стоит отметить, что в 2025 году было выявлено еще 18 222 подобных факта. После установления владельцев оборудования им направляются требования устранить нарушения. Если провайдер не реагирует, энергокомпания вправе демонтировать кабель в установленном законом порядке.

По действующим правилам, размещение линий связи на опорах ЛЭП возможно только при наличии договора с электросетевой организацией. При этом условия должны быть равными для всех операторов и не препятствовать эксплуатации энергообъектов.

Энергетики подчеркивают: перед монтажом оптоволоконных линий провайдерам необходимо получить технические условия, заключить договор и пройти инструктаж по технике безопасности. Это обеспечит законность работ, безопасность персонала и надежность электроснабжения региона.

Подать официальную заявку на размещение ВОЛС и объектов связи с использованием инфраструктуры энергокомпании можно на сайте АО «Россети Цифра»: https://rosseti.digital О случаях самовольного размещения интернет-оборудования на энергообъектах жители региона могут сообщить по телефону горячей линии энергетиков 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, круглосуточно) или короткому номеру 220 (для мобильных устройств). Анонимность гарантируется.