«Автоподставщиков не ловят, а страдают честные водители»: страховщики объяснили, почему КАСКО может перестать быть доступным жителям Смоленска

Автовладельцы Смоленска стоят на ушах: полисы добровольной ответственности (КАСКО) могут не просто подорожать, страховщики начнут отказывать в их оформлении из-за роста в подставных аварий в регионе.

«Хотела оформить КАСКО, а теперь думаю, а по карману ли будет? Еще и не факт, что одобрят. У меня, видите ли, иномарка. Да ей сто лет в обед!.. У нас в области стали работать подставщики, которые имитируют аварию ради выплат. Но почему из-за действий недобросовестных людей должны страдать обычные автовладельцы? Может, этим все же займется полиция?!» – возмущаются водители в соцсетях.

«Это замкнутый круг: мошенников не ловят, страховые компании вынуждены закладывать риски в тарифы, а обычные водители оказываются крайними», – замечает другой автолюбитель.

Напомним, КАСКО – добровольный вид страхования. В отличие от ОСАГО, покрывающего ответственность перед другими участниками движения, КАСКО может компенсировать ущерб после угона, пожара и др. Стоимость КАСКО зависит от ряда факторов, в том числе региона, где страхуется авто. Так, в крупных городах уровень аварийности и автомошеннической активности выше, поэтому КАСКО дороже. Статистика по региону лежит в основе расчета тарифов.

Статистика ГИБДД за последние три года показывает: в регионе растет количество ДТП с наездом на препятствие. В 2023 году такие ДТП были зафиксированы 62 раза, в 2024 году – 67 (+8,1%), а в 2025 году – 73 (+9%). В 2026 году за первые два месяца было уже 5 случаев. И похоже, часть из этих аварий «липовые». Как выяснила «Комсомолка», такие ДТП часто случаются с дорогими авто европейского производства с полисом КАСКО. Но по счастливому совпадению водитель в машине один и не получает серьезных травм, хотя авто всмятку. Это вызывает серьезные вопросы у страховщиков.

Представители страховых компаний уверены: аферисты скупают б/у авто по дешевке, делают косметический ремонт и страхуют авто, а потом инсценируют его полное уничтожение ради максимальной страховой выплаты. Затем номинальный собственник обращается за выплатой, которая минимум в полтора – два раза выше закупочной стоимости разбитого авто.

Как рассказали «КП» в страховой компании «Гелиос», однотипные аварии обычно происходят с дорогими иномарками из Германии, которые могли использоваться в такси. «Мы знаем случаи, когда мы по каким-то факторам, вызывавшим у нас сомнение (например, завышенная цена автомобиля) отказывались продавать водителю полис КАСКО, а потом узнавали, что эти водители приобрели полис в другой компании, а потом попали в аварию», – говорят в компании «Гелиос».

По словам страховщиков, они не раз обсуждали проблему со следователями МВД. Но те лишь руками разводят и не отвечают на заявления.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов отмечает, что коррупционные риски в цепочке выплаты страховых возмещений считаются значимыми – без надлежащего контроля они создают стимулы для мошеннических схем. «Для пресечения, такой практики, необходима регламентированная процедура, анонимные каналы для сообщений о нарушениях», – подчеркнул он. По его словам, решение проблемы напрямую зависит от тесного сотрудничества страховщиков, МВД, Прокуратуры, ЦБ, судебной системы и администрации региона, а также от готовности внедрять эффективный методы обнаружения и предотвращения мошенничества.

– Как только при рассмотрении страхового случая у нас подтверждается признак автомошенничества, мы сразу направляем информацию в правоохранительные органы. Регуляторам и полиции нужно совместными усилиями бороться с подобного рода организованными преступными группами мошенников. Но в особенности нужно обратить внимание на невыполнение своих обязательств со стороны МВД Смоленска, которые не реагируют должным образом на заявления от страховщиков и не расследуют деятельность этих ОПГ, – заявил руководитель управления по противодействию страховому мошенничеству Т-Страхования Михаил Спивак.

Страховщики отмечают: если мошенничество не пресечь, то рост цен на КАСКО неминуем.

– В целом страховое мошенничество в автостраховании уже давно стало фактором, влияющим на стоимость полисов. В КАСКО ситуация не столь масштабная, как в ОСАГО. Однако последнее время и в этом сегменте страхования отмечается рост мошенничества. Особенно он заметен в отдельных регионах. В настоящее время страховщики в процессе сборов материалов по мошенникам в Смоленске, – рассказали «КП» в Совкомбанк Страхование.

В прошлом году Новосибирск вошел в «красную зону» по уровню рисков недобросовестных действий в ОСАГО. Средняя стоимость полисов обязательной автогражданки заметно выросла в регионе, чему было сильное недовольство местных. Но совместная работа правоохранительных органов и страховщиков позволила реально пресечь активность организованных преступных групп в регионе и сдержать рост тарифов.