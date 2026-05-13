Сохраняя историю

Ежегодно в Смоленской области ремонтируют памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. Всего в этом году в муниципалитетах будут проведены работы на 61 объекте. Ремонт на восьми уже завершен.

«В Гагаринском муниципальном округе обновлена стела «Воинам Красноярского полка». В Демидовском муниципальном округе приведены в порядок памятник в д. Башки, братская могила в д. Корево и памятный знак на южной окраине Демидова — месте массового расстрела мирных жителей», – рассказал подробнее губернатор Василий Анохин.

Кроме того, в Кардымовском округе был отремонтирован памятный знак в д. Красные Горы. В Руднянском округе обновлены братская могила в д. Зуево и одиночная могила жительницы д. Кадомы. А в Смоленске завершены работы на братской могиле 3000 советских граждан в п. Вязовенька.

По словам главы региона, работы на остальных объектах закончат ко Дню освобождения Смоленщины.

Особое внимание уделяется воинским захоронениям. В рамках федерального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» на ремонт 19 захоронений направлено почти 18 млн рублей.

«На Смоленской земле много и других памятных мест: захоронения мирных жителей, расстрелянных фашистами, мемориалы жертвам войны. С 2023 года мы поддерживаем их в достойном состоянии за счёт областного бюджета», – отметил глава региона, уточнив, что в 2026 году на эти цели выделено 70 млн рублей, — они пойдут на восстановление 42 объектов.

«Проводя ремонтные работы, мы не просто восстанавливаем памятные объекты, а сохраняем историю, передаем ее будущим поколениям», – подчеркнул Василий Анохин.