В филиале «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» наградили победителей первого этапа Всероссийской олимпиады школьников Группы «Россети»

Фото: филиал ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго".

Первый заместитель директора- главный инженер филиала ПАО «Россети Центр»- «Смоленскэнерго» Александр Колдунов вручил дипломы и ценные призы школьникам, показавшим лучшие результаты по физике, математике и информатике на первом этапе Всероссийской олимпиады школьников Группы «Россети». В региональном отборочном этапе приняли участие 82 старшеклассника Смоленского округа, 11 из которых заняли призовые места.

Среди десятиклассников победителем стал Кучерявенко Александр, второе место заняла Шафиева Рейхан, третье — Дмитриева Анастасия. Среди девятиклассников лучшей признана Магон Милана, второе место разделили Иванова Ульяна, Филимонов Иван и Шанин Ярослав, третье — Привалов Иван. В параллели восьмых классов победил Давыденков Алексей, второе и третье места заняли Шепелев Константин и Дуларидзе Роман соответственно.

Фото: филиал ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго".

Победители и призёры, набравшие наибольшее количество баллов, продолжат борьбу во втором этапе олимпиады. Здесь им предстоит проявить творческие способности и навыки решения прикладных задач в сфере электроэнергетики. Авторы лучших проектов представят свои работы на итоговой очной конференции, где их оценят профильные эксперты отрасли.