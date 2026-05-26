В «Смоленскэнерго» стартовал месячник безопасности на дорогах

В филиале «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» 25 мая стартовал месячник безопасности дорожного движения «Внимание — дети!». Профилактические мероприятия приурочены к началу летних школьных каникул и направлены на предотвращение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием детей и подростков.

Все водители и машинисты «Смоленскэнерго» в ближайшее время пройдут внеплановые инструктажи по соблюдению мер повышенной безопасности вблизи школ, кинотеатров, магазинов, остановок общественного транспорта, парков, культурно-развлекательных центров и других мест с возможным массовым пребыванием несовершеннолетних.

В рамках месячника пройдут тематические совещания с участием сотрудников областной ГИБДД, в ходе которых будут проанализированы случаи ДТП с участием детей на территории региона, рассмотрены часто допускаемые нарушения правил дорожного движения и даны рекомендации по снижению аварийности.

Также во всех подразделениях «Смоленскэнерго» усилят контроль за проведением предрейсовых медицинских осмотров водителей и поддержанием надлежащего технического состояния транспортных средств. Автопарк предприятия насчитывает 821 единицу транспортных средств, включающего бригадные автомобили высокой проходимости, спецтехнику, грузовой транспорт и электротехнические лаборатории. Ежедневно на линию выезжает более 470 единиц спецтехники.