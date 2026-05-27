«Энергокружок» в Смоленской области подвел итоги учебного года

Фото: филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

В Смоленской области завершился очередной сезон всероссийского образовательного проекта Группы компаний «Россети». Торжественное закрытие учебного года прошло на базе МБОУ СОШ №10 имени Героя Советского Союза Д.Е. Кудинова города Вязьмы и в Лицее имени Кирилла и Мефодия города Смоленска.

В ходе торжественного мероприятия ребятам рассказали про целевое обучение, провели Энергоквиз на знание различных терминов и понятий в энергетике, вручили сертификаты об успешном освоении курса.

Учебная программа включала два компонента: естественно-прикладное направление, разработанное НИУ «МЭИ», и профориентационные мероприятия, в том числе ознакомление с профессиями и специальностями в энергетике, электросетевым комплексом, корпоративной культурой компании и историей отрасли. В течение учебного года специалисты филиала «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» провели экскурсии, уроки электробезопасности, лекции, квизы, мастер-классы, викторины и конкурсы.

Все учащиеся «Энергокружков» приняли участие в первом этапе Всероссийской олимпиады школьников группы компаний «Россети». Призерами стали ученики Лицея имени Кирилла и Мефодия: Ульяна Иванова, Иван Филимонов, Ярослав Шанин, Иван Привалов и Константин Шепелев.

О востребованности проекта говорит и тот факт, что выпускник МБОУ СОШ №10 имени Героя Советского Союза Д.Е. Кудинова Максим Ладов, который ранее обучался в «Энергокружке», в 2025 году поступил в Вяземскую академию технологий и транспорта на направление «Информационные технологии» и сразу заключил целевой договор с филиалом «Россети Центр» - «Смоленскэнерго». В настоящий момент он заканчивает первый курс.