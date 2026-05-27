Поддерживаем!

На базе молодёжного центра «Пушкинский» в Смоленске действует региональный ресурсный центр добровольчества. Фото: пресс-служба правительства Смоленской области.

О демографии и поддержке молодых граждан говорили на прошлой неделе в Смоленске. Областной центр стал площадкой для проведения выездного заседания Комитета Государственной Думы по молодёжной политике под председательством Артёма Метелева. В обсуждении приняли участие губернатор Василий Анохин, депутаты Госдумы, представители профильных комитетов, эксперты из разных регионов страны, а также Международной ассоциации волонтёрских центров.

Предоставляются льготы

В своём выступлении Василий Анохин назвал заботу о семьях ключевым приоритетом областного Правительства.

«Реализуем программу повышения рождаемости, которая включает более 70 мероприятий. В области действуют 115 мер поддержки семей, которые получают более 400 тысяч человек», – отметил губернатор, подчеркнув, что для молодёжи важно не только принять решение о создании семьи, но и быть уверенным в завтрашнем дне.

«Развиваем меры, позволяющие совмещать учёбу, работу и воспитание детей. В образовательных учреждениях действуют гибкие форматы обучения, предусмотрены семейные блоки в общежитиях, студентам с детьми предоставляются льготы», – рассказал глава региона.

Артём Метелев проинформировал о том, что в ближайшее время в России вступит в силу закон, предоставляющий семейным студентам приоритет при заселении в общежития вузов. Следующим шагом станет создание условий для молодых семей в молодёжных и общественных пространствах.

Как заметил Василий Анохин, в Смоленске уже есть подобный опыт – в молодёжном центре открыта детская комната и комната матери и ребёнка.

«Развиваем инфраструктуру: строим детские сады, расширяем сеть дошкольных учреждений, повышаем качество и доступность медпомощи. В том числе обеспечиваем возможность прохождения процедуры ЭКО, развиваем систему сопровождения будущих мам и оказываем психологическую поддержку родителям», – поделился губернатор.

На добровольных началах

Вопросы поддержки молодого поколения отдельно обсудили в ходе рабочей встречи Василий Анохин и Артём Метелев.

«Наша главная задача – создать условия для закрепления молодёжи в регионе. Реализуем меры поддержки целевиков и молодых профессионалов. Совместно с бизнесом внедряем гибкие форматы занятости, участвуем в решении жилищных вопросов, модернизируем социальную инфраструктуру», – рассказал Василий Анохин.

Одно из приоритетных направлений в регионе – волонтёрское движение.

«Задачи по вовлечению молодёжи в социальную и волонтёрскую деятельность ставит наш президент Владимир Владимирович Путин», – подчеркнул губернатор.

И в этой сфере есть ощутимые результаты. По словам главы региона, на базе молодёжного центра «Пушкинский» в Смоленске действует региональный ресурсный центр добровольчества. В 2025 году в добровольческое движение включилось более 68 тысяч молодых людей.

Смоленская область активно работает с цифровой платформой «Добро.Рф», где зарегистрированы почти 39 тысяч волонтёров и более тысячи организаторов.

В регионе открыты Добро.Центры, муниципальные волонтёрские штабы и более 300 отрядов и объединений.

Опыт Смоленщины по поддержке молодёжи и реализации добровольческих инициатив будет обобщён и представлен другим регионам страны. О таких планах по итогам встречи сообщил Артём Метелев.

Победила дружба!

Различные аспекты реализации молодёжной политики в Союзном государстве рассмотрели участники Парламентских слушаний Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии, которые прошли в Смоленске.

Участие в слушаниях приняли депутат Госдумы от Смоленской области Артём Туров, председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев, заместитель Государственного секретаря Постоянного Комитета Союзного государства Алексей Казаков, заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания Сергей Клишевич, представители министерств, депутатского корпуса, общественных организаций и активисты Молодёжной палаты Союзного государства.

«Мы совместно работаем над проектами для молодёжи в разных сферах: образовании, культуре, спорте и патриотическом воспитании», – подчеркнул губернатор Василий Анохин.

Ключевыми темами слушаний стали подготовка молодых профессионалов и формирование духовно-нравственных ценностей.

«В Смоленской области большой опыт работы по подготовке кадров. Мы активно развиваем систему целевого обучения, готовим профессионалов в соответствии с запросами предприятий. Работаем в рамках федерального проекта «Профессионалитет», развивая образовательные кластеры», – рассказал губернатор.

Для воспитания молодёжи с активной гражданской позицией Смоленщина совместно с Белоруссией реализует патриотические проекты. В частности, три года подряд проводится российско-белорусский проект «Под одним небом», направленный на укрепление взаимодействия и дружбы между ребятами.

По словам главы региона, в рамках статуса Молодёжная столица России 2026 на Смоленщине в этом году запланировано более 200 мероприятий, к которым присоединятся молодые люди из России и Белоруссии.

Участники слушаний обменялись опытом, выработали рекомендации для дальнейшей работы, направленной на воспитание подрастающего поколения, а также на укрепление Союзного государства.