От туризма до ремонта

Высокие гости заложили капсулу потомкам при старте строительства Центра. Фото: пресс-служба правительства Смоленской области.

Смоленскую область и Белоруссию связывают многолетние дружеские и деловые отношения. Итоги совместной работы и ключевые направления дальнейшего сотрудничества обсудили на совещании в Смоленске, которое прошло с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Белорусии в РФ Юрия Селиверстова.

По словам губернатора Василия Анохина, товарооборот между регионом и Белоруссией по итогам 2025 года вырос на 8%. По этому показателю Смоленская область занимает третье место в России после Москвы и Московской области.

Развивается и туристическое направление. В 2025 году на железнодорожном вокзале Минска открыт туристско-информационный центр Смоленской области. В 2025 году в регионе прошли Дни культуры Белоруссии, в 2026 году Дни культуры Смоленской области планируются в Минске. В конце июня смоляне примут участие в XIII Форуме регионов Белоруссии и России в Минске и Минской области.

Реализуются и совместные инвестиционные проекты. Ряд из них будет запущен в ближайшем будущем.

В Смоленске появится крупнейший в России логистический и сервисный центр белорусских автозапчастей. Проект предусматривает возведение на улице Лавочкина современного комплекса с объектами складской инфраструктуры площадью более 10 тысяч кв. м, а также площадок для демонстрации техники, её хранения и сервисного обслуживания. Общий объём инвестиций составит около 860 миллионов рублей. Завершить реализацию проекта планируется к 2032 году.

На сегодняшний день уже заключён ряд соглашений с белорусскими производителями, ведётся работа по расширению партнёрского пула. В их числе – ведущие предприятия машиностроительной отрасли Республики Беларусь.

Старт ещё одному важному проекту – строительству сервисного центра и производства низкопольных перронных автобусов МАЗ был официально дан на прошлой неделе. Капсулу с посланием потомкам заложили Василий Анохин вместе с Юрием Селиверстовым и генеральным директором ОАО «МАЗ» (управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ») Валерием Иванковичем.

Строительство развернётся в Кардымовском муниципальном округе. Важно отметить, что проект был поддержан Президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время встречи с губернатором Василием Анохиным в 2024 году.