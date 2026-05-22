«Россети» подключили к сетям один из крупнейших агрокомплексов в Смоленской области

Специалисты «Россети Центр» завершили технологическое присоединение к сетям агропромышленного кластера «Золотая Нива» в Смоленской области. Проект нацелен на расширение производства одного из крупнейших молочных хозяйств региона.

Объем инвестиций в его развитие оценивается в 5,4 млрд рублей. Общая мощность присоединения к сети составила 2,1 МВт. В несколько этапов энергетики построили около 4 км воздушной линии электропередачи 10 кВ, произвели замену трансформатора, смонтировали современное коммутационное оборудование. Выполненные работы позволят завершить развитие агрокластера, который входит в число крупнейших инвестиционных проектов Смоленской области.

Будут построены новые здания, расширены посевные площади. В результате существенно увеличатся мощности по производству молока. Также появятся новые рабочие места.