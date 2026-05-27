«Смоленскэнерго» информирует о правилах безопасного подключения резервных источников электроснабжения

Филиал «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» обращает внимание жителей Смоленской области на важность соблюдения правил подключения резервных источников электроснабжения (РИСЭ). Несоблюдение этих норм может привести к электротравмам, повреждению оборудования и пожарам, угрожая как владельцам генераторов, так и другим пользователям сети. Кроме того, несанкционированное подключение создает риск для жизни специалистов, работающих на электросетевых объектах.

Подключение РИСЭ должно осуществляться исключительно квалифицированным электротехническим персоналом, который регистрирует установку в «Смоленскэнерго». Все работы проводятся по заранее подготовленным схемам, которые исключают возможность ошибочной подачи напряжения в общую электрическую сеть. Важно помнить, что параллельная работа резервного источника с основной энергосистемой категорически запрещена.

Запрещено подавать напряжение от РИСЭ, если ввод от основного источника не отключен. Нельзя запускать электрогенераторы, если устройство, предотвращающее подачу напряжения в сеть, неисправно. Изменение схемы подключения электрогенератора к сетям должно производиться только с согласования «Смоленскэнерго».

Внезапное появление напряжения в сети, находящейся на ремонте или поврежденной, может привести к серьезным травмам или даже гибели. Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо строго следовать установленным правилам. Нарушение данных требований влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.