В «Смоленскэнерго» завершен месячник электробезопасности

В филиале «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» завершился месячник электробезопасности. В апреле-мае 2026 года энергетики организовали 12 дней открытых дверей в Смоленском, Починковском, Сафоновском, Дорогобужском, Холм-Жирковском, Хиславичском и Ершичском районах электрических сетей, в ходе которых провели занятия по безопасности вблизи энергообъектов.

Кроме того, 28 мероприятий было организовано в учебных заведениях разных округов Смоленской области. Их основная задача — напомнить школьникам о правилах безопасного обращения с электроприборами как в быту, так и на улице. Около тысячи учеников смогли повторить важные правила безопасности перед началом летних каникул.

В рамках месячника информация о правилах безопасного использования электричества активно распространялась на сайтах муниципальных образований, в региональных печатных и электронных СМИ, а также на радио.

Энергетики отметили высокую заинтересованность в тематических уроках со стороны детей и педагогов. Летом специалисты «Смоленскэнерго» продолжат проведение образовательных мероприятий и экскурсий на энергообъекты, чтобы дать школьникам возможность лучше понять, как функционирует энергетическая система региона и почему соблюдение правил безопасности имеет первостепенное значение.