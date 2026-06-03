Плаваем и забиваем

В Вязьме открыли бассейн и площадку для пляжных видов спорта. Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

В Вязьме в минувшие выходные отметили 787-летие со дня основания города. Праздник был насыщен культурными и развлекательными мероприятиями. И не только. Своеобразным подарком для вязьмичей стало открытие новых спортивных объектов. Участие в торжественной церемонии принял губернатор Василий Анохин.

Кролем и брассом

В городе воинской славы заработал первый в России модульный плавательный бассейн. Он был построен на ул. XXV Октября в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» и федерального проекта «Бизнес-спринт». «По словам Президента России Владимира Владимировича Путина, доступность, качество и многообразие спортивных объектов напрямую влияют на качество жизни и здоровье людей. Бассейн в Вязьме откроет новые возможности для жителей и профессиональных спортсменов», – отметил губернатор, уточнив, что здесь также созданы условия и для граждан с ограничениями по здоровью. В бассейне – шесть плавательных дорожек. В день города в новом учреждении спорта уже прошли первые соревнования – турнир по плаванию «Кубок города воинской славы Вязьмы», который объединил команды из городов воинской славы России: Вязьмы, Волоколамска, Можайска, Наро-Фоминска, Ржева, а также Ярцева и Гагарина.

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

Мяч в игре

Ещё один спортивный объект – новую современную площадку для пляжных видов спорта открыли в районе стадиона «Салют». Проект был реализован при поддержке завода «НОВА-Брит» и администрации округа в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». «Площадка не имеет аналогов в регионе и полностью соответствует международным стандартам. Общая площадь территории составляет около 2000 кв. м. Здесь оборудованы трибуны на 100 посадочных мест, скамейки для запасных, электронное табло и система дополнительного освещения, позволяющая проводить игры в тёмное время суток», – рассказал подробнее глава региона.

Интересно, что для покрытия игровой зоны использовали более 500 тонн кварцевого песка. Этот материал хорошо пропускает влагу, быстро сохнет, обеспечивая комфорт и безопасность спортсменов.

В день открытия площадки прошли первые игры. Также в этом году на её базе запланировано проведение международного турнира «Кубок памяти Сергея Филиппенкова» – футболиста, воспитанника смоленской «Искры», игрока московского ЦСКА. Соревнования соберут участников из Смоленской области, Москвы, Подмосковья и Белоруссии. По словам губернатора, новые объекты станут частью спортивного кластера Вязьмы и будут способствовать развитию спорта во всем регионе.

«Ежегодно в Смоленской области строим и ремонтируем спортивные объекты, создавая возможности для развития массового и профессионального спорта. В настоящее время в регионе работают свыше 2,7 тысячи комплексов, в которых регулярно занимаются физкультурой более 60% жителей. В Вязьме продолжим развивать спортивный кластер. В планах – открытие секций по пляжному футболу и волейболу, а также запуск новых направлений», – поделился планами Василий Анохин.

Более 2,7 тысяч спортивных комплексов работают в регионе.