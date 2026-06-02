Растим профессионалов

В 2027 году в регионе появятся четыре новых образовательных кластера. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. Ранее в Министерстве просвещения РФ подвели итоги конкурса на предоставление образовательным организациям, реализующим программы СПО, грантов в форме субсидий из федерального бюджета. Конкурс проводился в рамках федерального проекта «Профессионалитет» госпрограммы «Развитие образования». В число победителей вошли сразу четыре заявки Смоленской области.

Таким образом, в следующем году на базе Смоленской областной технологической академии будет создан кластер электротехнической промышленности, на базе Десногорского энергетического колледжа заработает кластер атомной отрасли. Техникум отраслевых технологий станет базовой площадкой для кластера транспортной отрасли, а Рославльский многопрофильный колледж – для кластера лёгкой промышленности.

«В учреждениях будут созданы лаборатории, оснащённые современным оборудованием. Кластеры будут сформированы совместно с работодателями, которые примут участие в разработке образовательных программ и подборе оборудования, а также предоставят средства на условиях софинансирования. На базе их предприятий и организаций студенты будут проходить практику», – поделился подробностями глава региона.

Также, по его словам, 115 млн рублей будет направлено из областного бюджета на проведение ремонта в четырёх профессиональных образовательных организациях.

«Мы системно работаем в вопросе подготовки кадров в регионе, и участие в федеральном проекте «Профессионалитет» – одно из ключевых направлений. В настоящее время в Смоленской области созданы пять кластеров в приоритетных для экономики отраслях: строительство, машиностроение, медицина, сельское хозяйство и химическая отрасль. В этом году формируем кластер отрасли «Педагогика», – уточнил Василий Анохин. Общий объём финансирования всех работ по созданию новых кластеров составит 700 млн рублей. Это позволит обустроить современную инфраструктуру для подготовки востребованных кадров и обеспечить комфортные условия для обучения студентов.