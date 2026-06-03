«Смоленскэнерго» проводит прием по вопросам технологического присоединения

Еженедельно по четвергам руководители филиала «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» проводят очный прием заявителей по вопросу осуществления технологического присоединения к сетям филиала, а также другим возникающим вопросам.

Встречи будут проходить с 09.00 до 17.00 на площадке МФЦ «Мои документы» по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная 2/13. Запись на прием осуществляется на официальном сайте компании.

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220 и короткому номеру 220.