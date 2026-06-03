Почти 800 школьников завершили второй сезон «Энергокружков» Группы «Россети» в регионах присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Фото: филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

В завершившемся учебном году в 20 регионах присутствия энергокомпаний работали 45 «Энергокружков», объединивших 795 учеников 8–10 классов.

Школьники углубленно изучали физику, знакомились с работой электросетевого комплекса, посещали энергообъекты, участвовали в мастер-классах, викторинах и встречах со специалистами отрасли. Всего для участников проекта энергетики провели более 200 профориентационных мероприятий.

В конце образовательного сезона для ребят были организованы экскурсии, образовательные интенсивы, интеллектуальные игры. Завершились мероприятия торжественными линейками с вручением сертификатов.

Итоги проекта будут подведены летом 2026 года. Выпускники «Энергокружков», поступившие на профильные направления подготовки и заключившие целевые договоры, смогут рассчитывать на корпоративную стипендию, прохождение практики и дальнейшее трудоустройство в компаниях Группы «Россети».

Фото: филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

"Энергокружки" — это возможность для школьников глубоко изучить физику и увидеть электроэнергетику изнутри, познакомиться с современными технологиями и людьми, которые обеспечивают надежную работу одной из важнейших отраслей страны. Для компании проект является значимой частью подготовки будущих специалистов, которые через несколько лет придут работать в электросетевой комплекс. Именно им предстоит развивать отрасль в ближайшие годы», — отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.

Проект «Энергокружки» Группы «Россети» реализуется с 2024 года и направлен на подготовку будущих специалистов для электросетевого комплекса. Учебная программа, разработанная при участии специалистов НИУ «МЭИ», сочетает углубленное изучение физики, подготовку к государственной итоговой аттестации и профессиональную ориентацию.