Филиал «Смоленскэнерго» организовал познавательное занятие по электробезопасности для школьников

Фото: филиал «Россети Центр» — «Смоленскэнерго».

В Смоленской городской библиотеке № 3 имени Б.Л. Васильева прошло мероприятие по электробезопасности, которое провел специалист по охране труда филиала «Россети Центр» — «Смоленскэнерго», представитель совета молодежи филиала Константин Иванов. Участниками стали дети с летней площадки школы № 30.

Программа мероприятия включала несколько тем. Познавательный блок «Откуда берется электричество?» рассказал детям о пути электроэнергии: как она «рождается» на электростанциях, передается по линиям электропередачи и поступает в дома. В ходе встречи ребята в увлекательной форме повторили основные правила безопасного обращения с электричеством. Энергетик в доступной форме напомнил, почему нельзя прикасаться к оголенным проводам, играть рядом с энергообъектами, помещать посторонние предметы в розетки и пользоваться неисправными электроприборами. В ходе просмотра обучающих видеороликов юные участники увидели наглядные сюжеты, демонстрирующие потенциальные опасности, связанные с электричеством, и правильные действия в различных ситуациях.

Специалист «Смоленскэнерго» использовал простые аналогии и примеры из повседневной жизни, отвечал на вопросы ребят и приводил реальные случаи, иллюстрирующие важность соблюдения правил электробезопасности.

В филиале регулярно ведется просветительская работа, направленная на профилактику электротравматизма среди детей и подростков.