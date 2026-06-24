Я бы в медики пошёл…

Профильные медклассы откроют в каждом муниципалитете.

До конца 2026 года в каждом административном центре на базе школ откроют профильные медицинские классы. В их основе – действующие классы с углублённым изучением биологии. Кабинеты будут дооснащены всем необходимым и переориентированы под подготовку будущих специалистов больниц и поликлиник.

Стратегическая задача

Решение о создании медицинских классов в школах области озвучил на очередном заседании штаба по здравоохранению губернатор Василий Анохин.

«Подготовка медицинских кадров – стратегическая задача для системы здравоохранения региона. В регионе формируем комплексную модель, охватывающую все этапы: от поддержки студентов-медиков до их трудоустройства в медицинские учреждения. Однако убеждён, что кадровый резерв необходимо формировать, начиная со школьной скамьи», – подчеркнул губернатор.

К учебному процессу планируют привлечь практикующих врачей местных ЦРБ. Глава региона в рамках заседания поручил в кратчайшие сроки проработать вопросы обновления материально-технической базы кабинетов биологии, интеграции профильных модулей в учебные планы 8–11-х классов и брендирования медклассов.

Непрерывная система

«Важно обеспечить устойчивый поток мотивированных выпускников, которые желают поступить в медицинские колледжи и в Смоленский государственный медицинский университет. Акцент делаем именно на подготовке целевиков с последующим трудоустройством в учреждения здравоохранения региона. По поручению Президента России Владимира Владимировича Путина в стране действует механизм обязательного распределения и отработки выпускников медицинских учебных заведений в учреждения здравоохранения в системе ОМС. В сочетании с развитием медицинских классов в нашем регионе это позволит выстроить непрерывную систему подготовки кадров: от школы до рабочего места», – отметил губернатор.

Решение в ближайшие годы проблемы нехватки врачей и среднего медицинского персонала Василий Анохин назвал важнейшей задачей: «Это вопросы доступности и качества медицинской помощи для жителей области».