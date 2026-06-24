Это приёмная?

Фото: пресс-служба правительства Смоленской области.

20 июня стартовала приёмная кампания в вузы, колледжи и техникумы региона. В этом году на бюджетные места примут более 7,5 тысячи первокурсников.

«Большое внимание уделяем целевому обучению, которое позволяет предприятиям и организациям готовить профессионалов по востребованным профессиям, а студентам – быть уверенными в своём профессиональном будущем», – рассказал подробнее губернатор Василий Анохин.

По его словам, по программам высшего образования для Смоленской области целевая квота составляет 457 человек. Больше всего – в СмолГУ и СГМУ. Все предложения о целевом обучении можно найти на портале «Работа в России».

127 целевиков планируют набрать по педагогическим специальностям. Наиболее востребованы учителя математики, физики и информатики, русского языка и литературы, иностранных языков, истории и обществознания.

Глава региона напомнил: для студентов-целевиков в регионе действует комплекс мер поддержки. Для целевиков, набравших 90 и более баллов на ЕГЭ,

предусмотрены повышенные стипендии: на 1–3-х курсах – 10 тысяч рублей, на старших курсах – до 20 тысяч рублей. Также предоставляется компенсация платы за наём жилья в общежитии в размере до 1000 рублей в месяц.