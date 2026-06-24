Фото: правительство Смолеснкой области.

Очередной проект стартовал на прошлой неделе – в д. Новосельцы Смоленского муниципального округа приступили к возведению «умной» спортплощадки открытого типа. Она получила прописку рядом с домами № 16 и 18 по ул. Юбилейной (строительство ведётся в рамках федерального проекта «Бизнес–спринт (Я выбираю спорт)» госпрограммы РФ «Развитие физической культуры и спорта»).

Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. По его словам, работы планируется завершить до конца года.

«Новый комплекс будет оснащён современными уличными тренажёрами. На каждом из них будет QR–код. Отсканировав его, пользователь получит доступ к видеоинструкции с рекомендациями по выполнению упражнений. Это особенно удобно для новичков. Площадка позволит жителям Новосельцев и ближайших населённых пунктов заниматься спортом в любое время года», – поделился подробностями глава региона.

Он напомнил, что в Смоленском округе и ещё в 6 муниципалитетах (Рославльском, Демидовском, Гагаринском, Сафоновском, Шумячском и Духовщинском округах) в этом году также планируют открыть площадки ГТО. В 2025 году было обустроено 8 таких объектов.

«Новые площадки помогут жителям не только готовиться и сдавать нормы ГТО, но и проводить тренировки по силовой гимнастике и общей физической подготовке», – отметил Василий Анохин.

Возводятся и новые спорткомплексы. ФОК будет создан в Демидове, три комплекса открытого типа – в Смоленском, Кардымовском и Ершичском муниципальных округах, а также модульный зал для единоборств в Рославле. В Смоленске продолжается строительство семейного физкультурно-оздоровительного комплекса «Термолэнд-Дельфин» и капремонт комплекса на улице Попова, который будет полностью оборудован под адаптивный спорт.