Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 июня 2026 8:08

Сотрудники «Смоленскэнерго» приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства

Мероприятия прошли на площадке смоленского Дворца спорта «Юбилейный» в Смоленске
Кира ФИЛИППОВА
Фото: ПАО “Россети Центр”-“Смоленскэнерго”.

Фото: ПАО “Россети Центр”-“Смоленскэнерго”.

Филиал «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» принял активное участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятия прошли на площадке смоленского Дворца спорта «Юбилейный» в Смоленске и во всех муниципальных образованиях области.

Руководители исполнительного аппарата и районов электрических сетей познакомили гостей ярмарки с актуальными вакансиями и условиями труда, а также провели предварительные собеседования.

Фото: ПАО “Россети Центр”-“Смоленскэнерго”.

Фото: ПАО “Россети Центр”-“Смоленскэнерго”.

Особое внимание уделялось обсуждению профессиональных компетенций и перспектив карьерного роста в энергетической отрасли. Участие в ярмарке позволило филиалу укрепить кадровый потенциал и подчеркнуть важность работы энергетиков для стабильного развития региона.