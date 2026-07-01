С мечтой и гордостью!

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

26–28 июня Смоленск стал центром притяжения молодых людей со всей страны – здесь прошло празднование Дня молодёжи, в котором приняли участие более 47 тысяч человек. Зрителей ждала масштабная и насыщенная программа: концерт звёзд, выступления музыкальных коллективов, тематические площадки, гастрофестиваль и множество сюрпризов…

Старт празднику дали губернатор Василий Анохин, первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров, которые вместе с активистами ведущих молодёжных организаций региона – «Волонтёров Победы», «Волонтёров-медиков», «Движения Первых», «Молодой Гвардии Единой России» и других нажали символическую красную кнопку.

Современный и развивающийся

Торжественная церемония началась с исполнения легендарной песни «Катюша» нашего земляка Михаила Васильевича Исаковского. Вслед за ней прозвучал гимн Молодёжной столицы России, автором которого стала посол гостеприимства Смоленской области Мариана Двинянинова.

Сергей Кириенко обратился к гостям с приветственным словом. Он подчеркнул, что звание Молодёжной столицы России Смоленск носит по праву. Сегодня это не только город-герой с богатейшей историей, но и современный, динамично развивающийся город, открывающий широкие возможности для молодёжи. Город, в котором живут люди, умеющие мечтать, ставить перед собой амбициозные цели и воплощать их в жизнь.

Статус Молодёжной столицы России – это признание того, что современный Смоленск является территорией возможностей для молодых людей. Здесь создают условия для самореализации, воплощения самых смелых идей и проектов, профессионального и творческого роста, движения вперёд к новым достижениям.

С праздником поздравил молодых людей Василий Анохин: «Дорогие ребята! Искренне горжусь вами – талантливыми, инициативными, целеустремлёнными. Именно вам предстоит создавать будущее Смоленщины и всей нашей страны. Желаю каждому найти своё призвание, реализовать свои идеи, добиться успехов в любимом деле и никогда не останавливаться на достигнутом. Пусть в вашей жизни будет как можно больше ярких событий, новых открытий, верных друзей и больших побед!»

Высокие гости приняли участие в праздничных мероприятиях и посетили учреждения культуры города и тематические площадки.

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

Ну-ка, все вместе!

Всего 69 площадок развернулись на улицах исторической части Молодёжной столицы России-2026. В их основе были три главные ценности Дня молодёжи – мечта, единство и гордость.

Интерактивные зоны были посвящены различным направлениям – художественному творчеству, волонтёрству, спорту, креативной индустрии, цифровым технологиям, патриотическим проектам. Смолян и гостей региона ждали мастер-классы, семейные локации, ярмарки добра, фестивали уличных культур…Проекты представили общественные и молодёжные организации, учреждения культуры, спортивные и туристические объединения, предприятия, кафе и рестораны. Интерактивные площадки организовали и крупные российские компании.

На улице Конёнкова прошёл «Модный код России». Свои коллекции представили смоленские мастера и локальные бренды. Кроме того, зрители смогли увидеть интернациональный показ с участием дизайнеров из регионов России и стран СНГ.

Улица Глинки стала местом притяжения любителей спорта. На «Улице спорта» работали площадки хоккейного клуба «Славутич», футбольного клуба «Искра», баскетбольная площадка, скалодром и показательные площадки спортивных федераций. У Громовой башни расположились площадки патриотических организаций. Здесь прошли встречи с Героями, работала «Ярмарка добра» от «Добро.рф». На Коммунистической улице была развёрнута выставка техники, которую производят в Смоленской области.

На Массовом поле и улице Ленина проходил гастрономический фестиваль: здесь можно было продегустировать разные блюда: от классической выпечки до черноморских деликатесов и ремесленного хлеба. Также была организована ярмарка молодых предпринимателей «Создано молодыми», на которой свои изделия презентовали десятки локальных брендов.

Высокие гости сделали остановку и у площадки Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых», посвящённую Году единства народов России – здесь проходили мастер-классы по созданию картин в русском народном стиле, брелоков из смолы, росписи игрушек.

Сергей Кириенко высоко оценил культурный и туристический потенциал Смоленска и отметил важность сохранения историко-культурного наследия. По его словам, это способствует не только патриотическому воспитанию, но и формированию активной гражданской позиции у молодёжи.

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

Кульминацией праздника стал концерт известных артистов. 27 июня на площади Ленина выступили Дмитрий Маликов, популярные исполнители Хабиб, BEARWOLF, ELMAN и JONY, блогеры Влад Кобяков и Артур Бабич. Программу вели Янгер, Лео Канделаки, Карина Кросс и Женя Кривцова. Вся площадь пела и танцевала вместе со звёздами. А в воскресенье зрителей ждал фестиваль электронной музыки. В качестве хедлайнеров вечера выступили известный смоленский дуэт Swanky Tunes и Shapov.