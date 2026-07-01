Совместными усилиями

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

Экономическое взаимодействие регионов Союзного государства – основа устойчивого развития Белоруссии и России. Этой теме был посвящён XIII Форум регионов, который прошёл на минувшей неделе в Минске под председательством главы Совета Федерации Валентины Матвиенко и Председателя Совета Республики Национального собрания РБ Натальи Кочановой. В нём приняли участие представители всех областей Белоруссии и более 70 регионов России.

В 2024 году в Минске начал работу «Центр международного сотрудничества Смоленской области». За это время он стал ключевой площадкой для продвижения совместных проектов в разных сферах. Как отметила Валентина Матвиенко, именно представительства российских регионов в РБ фактически являются «лицом» субъектов России.

О результатах взаимодействия Смоленщины с Белоруссией доложил губернатор Василий Анохин.

«Сегодня РБ – лидер среди торгово-экономических партнёров Смоленской области. В 2025 году товарооборот увеличился на 8,3% и превысил 287 млрд рублей. По объёму взаимной торговли с Белоруссией наш регион занимает третье место в России», – отметил губернатор.

Он проинформировал собравшихся о том, что на базе Центра поддержки экспорта в Смоленске действует площадка взаимодействия с белорусскими партнёрами. В едином каталоге представлены данные более 250 компаний двух стран.

«Расширяем участие белорусских организаций в инфраструктурных проектах. Среди них – строительство центра по производству низкопольных перронных автобусов и сервисному обслуживанию техники МАЗ, мультибрендового центра «Белорусские машины», логистического комплекса «Славяна» и других проектов. В сфере дорожного строительства белорусские подрядчики выполняют работы на территории Смоленской области. С 2023 года в регион поставлено более 50 единиц новой коммунальной техники белорусского производства, 55 пассажирских автобусов», – отметил губернатор.

На форуме Смоленская делегация подписала ещё ряд соглашений о взаимодействии с белорусской стороной.

Следующий, XIV форум регионов России и Белоруссии, пройдёт в 2028 году, и его площадкой, как сообщила Валентина Матвиенко, станет Смоленская область.