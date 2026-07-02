В смоленском филиале «Россети Центр» открыли новый трудовой сезон студенческих строительных отрядов

Фото: ПАО " Россети Центр"-“Смоленскэнерго”.

В филиале «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» дан старт двенадцатому трудовому сезону студенческих стройотрядов. Торжественная церемония открытия сезона состоялась на базе исполнительного аппарата филиала и в районах электрических сетей.

К работе приступила команда из 50 студентов профильных учебных заведений региона: филиала Национального исследовательского университета «МЭИ» в г. Смоленске, а также Вяземской академии технологий и транспорта, Смоленской областной технологической академии, Рославльского многопрофильного колледжа, Ярцевского индустриального техникума.

Студенты будут распределены по бригадам Вяземского, Рославльского, Ершичского, Хиславичского, Шумячского, Ярцевского, Темкинского, Новодугинского, Демидовского, Десногорского, Руднянского и Смоленского городского районов электрических сетей. С каждым участником заключен срочный трудовой договор.

В первый рабочий день состоялась встреча представителей студенческих строительных отрядов профильного вуза «Энергет» и сборного отряда ссузов «Эйнштейн» с директором предприятия Романом Дудиным.

Мероприятие прошло в формате круглого стола, где студенты в неформальной обстановке обсудили с руководством ключевые вопросы деятельности компании и перспективы трудоустройства. В ходе диалога участники обсудили важность практического опыта для будущих специалистов, а также роль молодых кадров в реализации производственных задач и модернизации энергетической инфраструктуры региона.

Перед допуском к выполнению работ все бойцы стройотряда прошли обязательное обучение, позже они пройдут проверку знаний по охране труда и получат соответствующие группы по электробезопасности.

Распределение на производство будет проходить с учетом пожеланий самих студентов. Ключевым элементом программы является наставничество: за каждым молодым специалистом закреплен опытный сотрудник компании, который сопровождает его на всех этапах работы, контролирует прохождение инструктажей и соблюдение правил техники безопасности.

Фото: ПАО " Россети Центр"-“Смоленскэнерго”.

«Студенческие энергетические отряды — это один из наиболее эффективных инструментов подготовки молодых специалистов для электросетевого комплекса. С 2014 года через эту программу в наших компаниях прошли уже 4 840 студентов более чем из 50 вузов и колледжей. Многие из них сегодня работают в филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Для нас важно, чтобы будущие энергетики еще во время учебы получали практический опыт на действующих энергообъектах и осознанно выбирали профессию», — отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.

Работа студенческих отрядов является важной частью комплексной программы по формированию кадрового резерва филиала и привлечению талантливой молодежи в энергетическую отрасль.