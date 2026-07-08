От основания до наших дней

Губернатор побывал на праздничной ярмарке, организованной в честь юбилея населённого пункта. Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

В конце прошлой недели в Хиславичах – одном из старейших населённых пунктов Смоленской области прошли торжества по случаю 500летия посёлка. В праздничных мероприятиях принял участие губернатор Василий Анохин, который побывал в Хиславичах вместе с председателем Смоленской областной Думы Игорем Ляховым, депутатом Госдумы Артёмом Туровым и епископом Рославльским и Десногорским владыкой Мелетием…

Гости возложили цветы в сквере Памяти Героев и посетили Борисоглебский храм – объект культурного наследия федерального значения.

Парад организаций округа состоялся на местном стадионе. Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

Праздничная программа в Хиславичах была насыщенной и разнообразной. На стадионе состоялся парад организаций округа. На главной сцене выступили творческие коллективы, работали интерактивные площадки для детей и взрослых, проходили мастер-классы народных ремёсел и спортивные состязания…

Спортивно и празднично

На торжественном открытии праздника глава региона поздравил жителей с юбилеем посёлка и вручил благодарственные письма тем, кто внёс значительный вклад в развитие родного округа.

Также в рамках юбилейных мероприятий Василий Анохин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс имени Г. И. Сидоренкова, где состоялось торжественное открытие турнира по вольной борьбе. ФОК носит имя уроженца Хиславичского муниципального округа Генриха Ивановича Сидоренкова – заслуженного мастера спорта СССР, двукратного чемпиона мира и шестикратного чемпиона Советского Союза. В турнире приняли участие около 100 юных спорт-сменов из Смоленской области и Москвы. Всех победителей наградили кубками и памятными медалями.

В 2024–2025 годах в ФОКе провели капремонт. На стадионе обновили беговые дорожки, трибуны и ограждение, установили освещение и видеонаблюдение. Появилась и современная площадка ГТО. Сегодня комплекс служит базой для тренировок по волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису и борьбе.

Всё только начинается!

Ещё одной точкой маршрута главы региона стала праздничная ярмарка-выставка, которая проводилась под эгидой Года единства народов России.

На площадке установили 27 брендированных павильонов. Каждый муниципальный округ привёз свою уникальную продукцию – от домашних солений и выпечки до варенья. На ярмарке была представлена кухня разных народов – татарская, удмуртская, якутская и другие. Гостей праздника встречали участники в национальных костюмах.

«Ярмарка стала настоящим праздником дружбы, единства и гостеприимства. Хиславичи в эти дни объединили всю Смоленскую область и наших белорусских соседей», – отметил Василий Анохин. Он поблагодарил каждое муниципальное образование за щедрость, талант и любовь к своей малой родине и заверил, что региональные власти продолжат работать над улучшением качества жизни в Хиславичах – ремонтировать дороги, благоустраивать общественные пространства, поддерживать социальную сферу.