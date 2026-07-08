Дело молодых

За счёт федеральной субсидии обновят молодёжные центры в Вязьме и Десногорске. Фото: пресс-служба правительства Смоленской области.

Смоленщина вошла в число победителей президентской программы «Регион для молодых» среди 40 субъектов РФ. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин, уточнив, что все регионы-победители получат субсидии на развитие молодёжной политики из федерального бюджета.

«Объём субсидии Смоленской области составит более 104 миллионов рублей. Средства направим на ремонт, переоснащение и проведение мероприятий в молодёжных центрах Вязьмы и Десногорска», – уточнил губернатор.

Таким образом, Смоленщина продолжает укреплять позиции одного из ведущих регионов страны в сфере молодёжной политики.

Напомним, что молодёжный центр успешно работает в Вязьме на ул.Ленина, 54. Благодаря средствам программы «Регион для молодых» здесь начались ремонтные работы, после которых в центре появятся коворкинг, медиастудия, трансформируемый конференц-зал, зона для молодых семей и пространство психологической разгрузки.

«В 2027 году в центре появится третий корпус с лабораторией профессий, пространством «Добро.рф», спортивно-патриотическим клубом, танцевальной студией, молодёжно-туристическим центром и народно-этническим пространством «Код дружбы», – поделился подробностями Василий Анохин.

В Десногорске молодёжный центр «Энергия» находится в 6-м микрорайоне. По словам губернатора, благодаря субсидии здесь проведут ремонт. В центре появятся коворкинг и деловая зона для работы и учёбы, творческий кластер для репетиций, образовательный хаб для лекций и мастер-классов, а также семейная зона.

«Смоленская область уже имеет успешный опыт участия в программе «Регион для молодых». В 2024 году федеральные средства помогли создать молодёжный центр «Пушкинский» в Смолен- ске и отремонтировать молодёжное пространство в Ярцеве. Благодаря новой победе в конкурсе продолжим эту работу», – отметил Василий Анохин.

Кстати, программа «Регион для молодых» входит в нацпроект «Молодёжь и дети».