Полным ходом

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА (РАСЮК). Из архива КП.

В 2026 году в регионе продолжается «большая стройка» – активными темпами идёт возведение пяти новых объектов социального назначения, ещё в 160 выполняется капитальный ремонт. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Её итоги за первое полугодие подвели на очередном заседании штаба по строительству под председательством губернатора Василия Анохина.

«По словам Президента России Владимира Владимировича Путина, социальная инфраструктура должна отвечать запросам и потребностям каждого человека и каждой семьи. Наши жители практически каждый день приходят в школы, детские сады, больницы, поликлиники, учреждения культуры и спорта. Заботимся о том, чтобы они были удобными, комфортными и безопасными», – подчеркнул глава региона.

По его словам, строительная готовность детского сада на 150 мест на Краснинском шоссе в Смоленске составляет 75%.

«Практически полностью завершены внутренние отделочные работы, идёт пусконаладка инженерных систем. Подрядчик приступает к благоустройству территории. Планируется, что к сентябрю этого года детский сад будет подготовлен для передачи в муниципалитет», – отметил глава региона.

Продолжается возведение детского сада на 250 мест в Миловидово в Смоленске. В завершающей стадии строительство нового корпуса Смоленской областной детской клинической больницы – более 80% строительных работ уже выполнено.

«Завершается внутренняя отделка помещений, начинается благоустройство территории и пусконаладка инженерных систем. К концу года здесь смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь маленькие пациенты со всей области», – уточнил Василий Анохин.

В плановом режиме идёт возведение нового корпуса областной клинической психи-атрической больницы.

Более половина работ по строительству школы (на 726 мест) в Печерске уже позади.

Новый детсад появится и в Починке – его строительство стартовало в рамках программы Комплексного развития сельских территорий.

«Подготовительный этап завершён, строители приступили к работам нулевого цикла. Здесь же продолжается реконструкция стадиона. После завершения реконструкции жители получат современное спортивное пространство для занятий физкультурой и проведения соревнований», – заключил губернатор.