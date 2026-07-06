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Общество6 июля 2026 11:07

«Россети Центр» обеспечили дополнительной электроэнергией крупное производственное предприятие в Смоленской области

Объекту обеспечена дополнительная энергетическая мощность в объеме 150 кВт
Кира ФИЛИППОВА
Фото: Филиал ПАО " Россети Центр"- “Смоленскэнерго”.

Фото: Филиал ПАО " Россети Центр"- “Смоленскэнерго”.

Энергетики филиала «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» подключили к электросетям строящийся производственный комплекс компании по выпуску инженерных и строительных систем, кровли, а также солнцезащитных конструкций. Объекту обеспечена дополнительная энергетическая мощность в объеме 150 кВт, суммарная максимальная мощность составила 0,6 МВт.

После ввода строящегося объекта площади производственно-складского комплекса увеличатся до 24 тыс. кв. метров, а мощность предприятия вырастет до 200,5 млн единиц продукции в год.

Расширение производства будет способствовать увеличению объемов выпуска востребованной на рынке продукции, созданию новых рабочих мест и укреплению экономического потенциала Смоленской области.