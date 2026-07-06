Энергия будущего: представители строительных отрядов «Смоленскэнерго» побывали в «сердце» энергосистемы

Фото: филиал ПАО " Россети Центр" -“Смоленскэнерго”.

В рамках программы по профориентации и развитию кадрового потенциала состоялась экскурсия для представителей студенческих строительных отрядов «Энергет» и «Эйнштейн» филиала «Россети Центр» - «Смоленскэнерго». Они посетили Центр управления сетями (ЦУС) — высокотехнологическое «сердце» энергосистемы региона.

В ходе экскурсии начальник диспетчерской службы филиала Сергей Шершевенков продемонстрировал будущим энергетикам работу автоматизированных систем мониторинга и управления, которые в режиме реального времени контролируют состояние электросетевого комплекса.

Студенты увидели, как диспетчеры в реальном времени координируют работу ремонтных бригад и оперативно реагируют на технологические нарушения, обеспечивая бесперебойную подачу электроэнергии потребителям.

Подобные встречи и экскурсии позволяют учащимся не только получить теоретические знания, но и погрузиться в реальные производственные процессы, пообщаться со старшими коллегами, что является важным шагом в построении успешной карьеры в одной из ключевых отраслей экономики.