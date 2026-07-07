Сотрудники «Смоленскэнерго» приняли участие в обучающем тренинге на площадке «Фабрика процессов»

Фото: Региональный центр компетенций ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области».

Представители филиала «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» стали участниками уникального мероприятия по обмену опытом и обучению производственным процессам. Тренинг прошел на учебной производственной площадке «Фабрика процессов», где участники смогли погрузиться в реальную производственную среду.

Обучение включало в себя моделирование различных производственных ситуаций, поиск путей их оптимизации и внедрение изменений. В рамках мероприятия начальник отдела сопровождения услуг и сервисов Андрей Николаев и специалист 1 категории отдела Мария Лисенкова выступили в роли операторов мини-завода, они проанализировали узкие места производства и разработали новые приспособления для оптимизации рабочих процессов.

Фото: Региональный центр компетенций ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области».

В современной энергетической отрасли, где технологии обновляются стремительно, ключевым активом компании становятся люди. Именно поэтому для энергетиков критически важно не просто выполнять текущие задачи, но и находиться в непрерывном процессе профессионального развития. Постоянное повышение квалификации, освоение передовых методик управления и инженерных решений позволяют специалистам идти в ногу со временем.

Мария Лисенкова поделилась своими впечатлениями: «Это был уникальный и невероятно полезный опыт, который открыл для меня новые горизонты в понимании производственных процессов и методов их оптимизации. Особенно впечатлила практическая направленность обучения, где теоретические знания сразу же применялись на практике. Это позволило не только лучше понять материал, но и увидеть реальные результаты своей работы. Участие в «Фабрике процессов» стало для меня не просто обучением, а настоящим погружением в производственную среду. Здесь я не только получила ценные знания и навыки, но и познакомилась с интересными людьми».

«Фабрика процессов» функционирует с 2022 года и является частью федерального проекта «Производительность труда», входящего в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Этот проект направлен на создание условий для ежегодного роста производительности труда в России.