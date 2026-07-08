Безопасный отдых: как избежать электротравм на природе

Фото: филиал ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго".

С наступлением теплого времени года многие жители Смоленской области отправляются на природу — на пикники, рыбалку, в палаточные лагеря. Однако, чтобы отдых не обернулся трагедией, филиал «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» призывает граждан соблюдать важные правила электробезопасности.

Перед тем как выбрать место для отдыха, убедитесь в отсутствии поблизости воздушных линий электропередачи. Это поможет избежать серьезных рисков для жизни и здоровья. Особенно это касается любителей рыбной ловли, которые должны помнить, что поражение электрическим током возможно не только при касании, но и при приближении удилища на недопустимое расстояние к токоведущим частям энергообъекта.

Электротравмы, полученные в результате касания провода под напряжением, могут иметь крайне тяжелые последствия и часто приводят к смертельному исходу. Поэтому важно соблюдать и другие меры предосторожности: - запрещается разводить костры вблизи линий электропередачи;

- нельзя устанавливать палатки и организовывать активные игры в непосредственной близости от энергообъектов

- запрещается запускать воздушных змеев и забираться на крыши строений, находящихся рядом с ВЛ.

Если вы обнаружили провисший или оборванный провод, не приближайтесь к нему на расстояние менее 8 метров. Постарайтесь удалиться от него, не отрывая стопы друг от друга и от земли, чтобы избежать шагового напряжения.

Дачникам и владельцам частных домов, планирующим ремонт фасада или работы по замене электропроводки, настоятельно рекомендуется обратиться в район электрических сетей (РЭС) «Смоленскэнерго», обслуживающий ваш населенный пункт. Это необходимо для согласования возможности отключений или получения квалифицированной помощи специалиста в электромонтажных работах.

Помните, что при поражении электрическим током опасность усугубляется неспособностью пострадавшего помочь себе. Обезопасьте себя и своих близких, проводя летний сезон с заботой о собственном здоровье и жизни. Немедленно сообщайте обо всех замеченных повреждениях оборудования электросетевого комплекса по бесплатному круглосуточному телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220). Соблюдение этих простых правил поможет вам избежать несчастных случаев и сделать ваш отдых на природе безопасным и приятным.