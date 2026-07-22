Без происшествий

Василий Анохин с Александром Куренковым посетили региональный Центр управления в кризисных ситуациях. Фото: пресс-служба правительства Смоленской области.

На прошлой неделе Смоленск с рабочим визитом посетил министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Глава МЧС обсудил с губернатором Василием Анохиным вопросы развития системы граж-данской обороны, защиты населения и пожарной безопасности, ознакомился с инфраструктурой регионального ГУ МЧС и принял участие в выездном заседании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

В рамках рабочей встречи губернатор доложил министру о работе по предотвращению природных пожаров и совершенствованию системы обеспечения безопасности. Александр Вячеславович отметил, что благодаря тесному взаимодействию с ГУ МЧС России по Смоленской области удаётся эффективно решать поставленные задачи и минимизировать последствия внештатных ситуаций.

«В ближайшие годы планируем обновить в регионе ряд объектов МЧС», – отметил Василий Анохин.

Речь также шла о подготовке молодых спасателей. Смоленская область по праву гордится своими ребятами: команда старшей возрастной группы второй год подряд становится победителем Всероссийских соревнований «Школа безопасности». В этом году смоляне на международных соревнованиях «Юный спасатель» в Азербайджане заняли четвёртое место в общекомандном зачёте.

Уже достигнута договорённость о проведении на территории Смоленской области Всероссийских соревнований «Школа безопасности».

Высокая готовность

Василий Анохин вместе с Александром Куренковым посетили региональный Центр управления в кризисных ситуациях, куда стекается вся информация о пожарах, происшествиях и ЧС на территории области.

Благодаря слаженным действиям оперативных служб, профилактической работе с населением и своевременному реагированию на локальные инциденты в первом полугодии 2026 года на территории региона ЧС регионального и федерального уровней зафиксировано не было. Александр Куренков подчеркнул, что Смоленщина как приграничный регион требует повышенного внимания к вопросам безопасности, и отметил высокую готовность смоленских спасателей к оперативному реагированию.

Защита и оповещение

Перспективы развития системы гражданской обороны с учётом опыта специальной военной операции стали главной темой выездного заседания Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ, которое состоялось в Смоленске. Участниками заседания также стали заместитель Председателя Совета Федерации, Герой России, сенатор от Смоленской области Юрий Воробьёв, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин, сенаторы, представители федеральных органов исполнительной власти и профильных ведомств.

«Сегодня с учётом современных вызовов вопросы гражданской обороны приобретают особое значение. Именно поэтому выполнение задач по защите населения, объектов экономики и критически важной инфраструктуры остаётся одним из безусловных приоритетов в работе. Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал необходимость совершенствования системы гражданской обороны, учитывая опыт, полученный в ходе СВО. В Смоленской области эта работа ведётся системно. У нас создано Министерство региональной безопасности, действует Пожарно-спасательный центр Смоленской области, в состав которого входят профессиональная аварийно-спасательная служба, противопожарная служба… Последовательно укрепляем их материально-техническую базу», – рассказал губернатор Василий Анохин.

По его словам, вопросам обеспечения комплексной безопасности уделяется особое внимание. Из областного бюджета направлены значительные средства на развитие систем оповещения, модернизацию защитных со- оружений, закупку средств индивидуальной защиты, а также защиту стратегически важных объектов.

В ходе заседания участники обсудили дальнейшее совершенствование системы гражданской обороны и внедрение в повседневную работу лучших практик регионов.