Как собрать робота?

Строительная готовность школы более 55%. Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

В селе Печерск Смоленского муниципального округа продолжается строительство современного образовательного центра – техношколы «Феникс». Здесь школьники смогут осваивать робототехнику, анализ данных, машинное обучение, технологии 3D-печати и другие востребованные направления.

По словам губернатора Василия Анохина, техношкола рассчитана на 726 учеников. А её открытие позволит разгрузить действующие образовательные учреждения и создать современные условия для обучения детей.

«Проект был поддержан Правительственной комиссией по региональному развитию, которую возглавляет заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин», – уточнил Василий Анохин.

Сегодня строительная готовность объекта составляет 55%. Полностью завершён конструктив здания, смонтированы внешние инженерные сети газо- и водоснабжения, установлены блочно-модульная котельная и индивидуальный тепловой пункт.

В настоящее время строители ведут монтаж внутренних инженерных сетей и лифтового оборудования, выполняют устройство кровли и вентилируемого фасада, продолжают внутреннюю отделку помещений.

«Завершить строительство планируем до конца 2026 года», – уточнил глава региона.

Он напомнил, что проект реализуется благодаря механизму инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню». На строительство направлено свыше 1,5 млрд рублей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В г. Починок в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» ведётся строительство нового детского сада-яслей на 150 мест. Работы идут по графику. Уже готов фундамент. На 85% сделана гидроизоляция, которая защитит здание от влаги. Сейчас строители возводят первый этаж: кладка стен выполнена на треть. Завершить строительство планируется в 2027 году.