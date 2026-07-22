В добрый путь, «Орлёнок»!

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

На прошлой неделе в посёлке Красный Бор Смоленска официально открыл свои двери детский оздоровительный центр патриотического воспитания «Орлёнок».

История его строительства началась ещё в 2010 году. В последние два года региональное Правительство приложило максимум усилий для того, чтобы завершить реконструкцию и вернуть долгострой к полноценной жизни.

«Сегодня «Орлёнок» – это современное пространство для отдыха, развития и самореализации детей и молодёжи. Здесь созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного пребывания ребят: обновлённый спальный корпус на 128 мест, столовая, спорткорпус, медпункт, благоустроенная территория и современная котельная, которая позволит использовать комплекс круглый год», – рассказал подробнее о центре губернатор Василий Анохин, который вместе с активистами «Движения Первых» Смоленской области дал старт первой смене.

В этом году в лагере будут организованы 9 профильных патриотических и спортивных смен.

Глава региона выразил уверенность, что «Орлёнок» станет площадкой, где ребята смогут не только отдыхать, но и получать новые знания и раскрывать свои таланты.