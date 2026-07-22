Жители Вяземского округа поблагодарили энергетиков «Смоленскэнерго» за модернизацию сетей

Фото: ПАО “Россети Центр”-“Смоленскэнерго”.

Председатель территориального общественного самоуправления села Вяземский Валерий Филимонов от лица всех жителей направил благодарственное письмо в адрес директора филиала «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» Романа Дудина. В обращении сельчане выразили признательность за успешную реализацию проекта по модернизации электросетевого хозяйства.

Энергетики Вяземского района электрических сетей смонтировали новый центр питания, на который переподключили большую часть потребителей. Также в кратчайшие сроки были построены участок линии электропередачи 10 кВ протяженностью 1,73 км, трансформаторная подстанция мощностью 160 кВА и линия электропередачи 0,4 кВ протяженностью 0,12 км.

Жители поблагодарили сотрудников филиала за высокий профессионализм, ответственный подход и чуткое отношение на всех этапах реализации проекта — от планирования до монтажа.

«Благодаря вашим усилиям жизнь в селе Вяземский станет комфортнее и безопаснее. Теперь мы можем быть уверены: свет в наших домах будет гореть стабильно», — говорится в письме.