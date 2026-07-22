«Россети Центр» обеспечили дополнительной электроэнергией строительный холдинг в Смоленской области

Фото: ПАО “Россети Центр”-“Смоленскэнерго”.

Филиал «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» завершил работы по увеличению энергетической мощности для группы компаний, которая строит сложные технологические объекты в сфере энергетики, науки, медицины.

Для подключения производственного здания обеспечена дополнительная мощность 150 кВт. В результате суммарная присоединенная мощность объектов холдинга составила 0,85 МВт.

Холдинг занимается возведением объектов энергетики, а также промышленной инфраструктуры в России и за рубежом. Работы ведутся по принципу единого цикла: от разработки проектной документации до сдачи объекта в эксплуатацию.