Энергия знаний: «Смоленскэнерго» научило юных смолян правилам энергосбережения

Фото: ПАО “Россети Центр”-" Смоленскэнерго"

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» провели для детей из детского городского клуба «Красные кепки» увлекательное интерактивное занятие на тему энергосбережения.

Мероприятие состоялось в стенах музея энергетики Смоленщины. Участниками познавательной встречи стали дети в возрасте 8–11 лет, которые в игровой форме познакомились с миром электричества.

Главным спикером встречи выступила начальник отдела энергосбережения и повышения энергоэффективности филиала Анастасия Кулаченкова. Она рассказала ребятам, откуда берется электрический ток, как он попадает в наши дома и почему этот ресурс является одним из самых ценных.

Особое внимание было уделено практическим советам по экономии электроэнергии. В формате живого диалога детям объяснили простые правила: почему важно выключать свет, выходя из комнаты, при соблюдении каких условий наиболее эффективна работа кондиционера и электрической плиты, и как бытовая техника высокого класса энергоэффективности помогает экономить семейный бюджет.

Чтобы закрепить полученные знания, ребята приняли участие в интерактивном практическом занятии: на макете дома школьники разметили специальные карточки с советами, показывающие, как можно снизить электропотребление каждого бытового прибора, изображенного на макете, и повысить энергоэффективность дома в целом.

Задача энергетиков — донести сложные технические темы простым и понятным языком. Специалисты компании стремятся охватить в летний период как можно больше детей, чтобы научить их не только безопасно пользоваться электричеством, но и понимать важность его рационального использования.