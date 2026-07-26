В Смоленске состоялся книжный фестиваль «Гороушна»

Дети и взрослые встретились со своими любимыми писателями и смогли приобрести новые книги. Фото: фестиваль "Гороушна"

Книжный фестиваль «Гороушна» прошел в Смоленске 25 и 26 июля. На центральных улицах города развернулась ярмарка, где были представлены более 40 издательств. Также гостей фестиваля ждали мастер-классы, лекции, концерты и встречи с писателями.

"В этом году мы дали фестивалю новое имя. Нам хотелось найти название, которое ассоциировалось бы со Смоленском, его историей и культурой. Гороушна — это отсылка к Гнездовской надписи — древнейшему памятнику кириллицы, который находили в нашей стране. Ведь именно благодаря созданию письменности мы можем позволить себе удовольствие — читать книги", - говорит организатор фестиваля «Гороушна» Екатерина Шунаева.

По традиции на фестивале были представлены новинки литературы для взрослых и детей. А еще можно было пообщаться с настоящими писателями. Со своими читателями встретились детские писательницы из Смоленска Марина Дороченкова и Елена Фельдман и известная всеми Александра Маринина. Перед посетителями также выступили переводчик, редактор, телеведущий и книжный блогер Андрей Криволапов, Анна Русинова и Валя Филиппенко.

Для юных читателей была организована площадка с активностями и просмотром мультфильмов от студии «Союзмультфильм». Здесь же работала картонная мастерская, где дети сами мастерили костюмы персонажей.

В рамках фестиваля прошел благотворительный аукцион, на котором можно было приобрести предметы искусства, книги и альбомы. Вырученные средства организаторы перечислят в благотворительный фонд «Дети наши». Он занимается поддержкой кризисных семей и помощью детям-сиротам.

Фестиваль «Гороушна» в рамках проекта «Читающая Россия. Книжные фестивали в российских регионах» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.