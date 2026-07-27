Лето, каникулы и «невидимый враг»: как защитить детей от удара током

Фото: ПАО Россети.

Школьные каникулы — время свободы, активных игр на свежем воздухе и новых открытий. Однако для энергетиков филиала ПАО «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» это период повышенной тревоги. Пока дети наслаждаются отдыхом, риск электротравматизма возрастает в разы. Электричество не знает выходных, а его опасность часто недооценивают именно потому, что оно невидимо. Статистика неумолима: большинство несчастных случаев происходит из-за банальной халатности. Дети копируют поведение взрослых, поэтому важно начать с самоконтроля, а чтобы летний отдых не обернулся трагедией, специалисты напоминают родителям: безопасность ребенка начинается с разговора! Вот чек-лист правил, которые спасают жизни:

Бытовые приборы — зона контроля.

- Никаких мокрых рук. Браться за вилки включенных приборов (фена, зарядки, миксера) влажными руками категорически запрещено!

- Не тяни за шнур! Вытаскивать вилку из розетки нужно только за корпус. Постоянное натяжение провода разрушает изоляцию, что ведет к короткому замыканию.

- Один мощный прибор — одна розетка. Одновременное включение обогревателя, чайника и стиральной машины перегружает сеть. Это частая причина пожаров.

- Исправность электроприборов прежде всего. Старые, искрящие розетки или приборы с поврежденным шнуром должны быть немедленно заменены. Ремонтировать технику можно только после выключения из сети.

- Электроприборы под присмотром. Оставлять работающий прибор без внимания нельзя — он может стать источником возгорания.

Опасности на улице: ЛЭП, удочки и селфи.

Выйдя за порог квартиры, ребенок попадает в зону действия другого типа опасности — высокого напряжения. Здесь цена ошибки еще выше.

- «Читайте» знаки правильно. Таблички «Стой! Напряжение!» и «Не влезай — убьет!» установлены там, где оборудование находится под смертельным напряжением. Это не декорации.

- Ограждения на энергообъектах и охранные зоны линий электропередачи существуют не просто так. Нельзя играть вблизи трансформаторных подстанций, открывать двери и тем более пытаться проникнуть внутрь подстанций. Нельзя разжигать костры, запускать воздушных змеев или забрасывать предметы на линии электропередачи.

- Селфи вблизи энергообъектов запрещено. Использование моноподов (селфи-палок) рядом с линиями электропередачи — главная ошибка подростков. Длина палки позволяет сократить безопасную дистанцию до критической. Электрическая дуга способна ударить даже без прямого касания провода.

- Удочка — проводник электротока. Рыбалка под ЛЭП ежегодно уносит десятки жизней по всей России. Углепластиковое удилище длиной 6–7 метров практически совпадает с высотой подвеса проводов. Случайный взмах — и разряд проходит через тело рыбака в землю.

- Правило 8 метров. Если вы видите лежащий на земле провод, немедленно остановитесь. Безопасное расстояние — 8 метров. Выходить из зоны шагового напряжения нужно «гусиным шагом», не отрывая ступни друг от друга.

Энергетики «Смоленскэнерго» призывают всех граждан проявлять бдительность. Если вы увидели незапертую дверь трансформаторной подстанции, обрыв провода, искрение или падение опоры — не проходите мимо.

Фото: ПАО Россети.

Сообщить о любой внештатной ситуации можно круглосуточно по единому федеральному номеру «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.

Безопасность детей — общая ответственность. Потратьте десять минут сегодня, чтобы объяснить ребенку эти простые истины. Узнать больше о профилактике детского электротравматизма и ознакомиться с познавательными мультфильмами на эту тему можно на странице Маши Лампочкиной в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/masha_lampochkina.