По стандарту

Фото: пресс–служба Правительства Смоленской области.

Повышение рождаемости – стратегическая задача для будущего региона. Это не раз подчёркивал губернатор Василий Анохин.

«Активно работаем в этом направлении, объединяя усилия с бизнесом и работодателями», – отметил глава региона. – Эту цель обозначил Президент России Владимир Владимирович Путин!»

С 2025 года в России внедрён корпоративный демографический стандарт. Его главная задача – помочь работодателям создать систему поддержки семей сотрудников, при которых они могут совмещать работу, профессиональное развитие и воспитание детей.

В прошлом году на заседании областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений были утверждены рекомендации по внедрению корпоративных мер поддержки работников с детьми.

Дополнительный выходной

По информации губернатора, в настоящее время 166 предприятий и организаций присоединились к региональному стандарту.

Так, АНО «Национальный исследовательский институт дополнительного профессионального образования» предоставляет выплаты при беременности и рождении ребёнка, дополнительные отпуска, возможность дистанционной работы, помощь в подготовке детей к школе. Также организация поддерживает одиноких родителей и сотрудников, воспитывающих детей-инвалидов.

АО «Смоленское областное предприятие пассажирского транспорта» предоставляет выплаты при рождении ребёнка, дополнительные отпуска для матерей и отцов, гибкий график, подарки детям, организовывают спортивные и семейные мероприятия.

ООО «Внутриобластные междугородные автобусные перевозки» предоставляет выплату при рождении ребёнка, поддерживает многодетных родителей и сотрудников, воспитывающих детей-инвалидов, предоставляет работникам выходной на 1 сентября для детей до 4-го класса.

В ОАО «Рославльская трикотажная фабрика „Апрель“» предусмотрены выплаты при заключении брака, рождении ребёнка, помощь многодетным и одиноким родителям, поддержка в сложных жизненных ситуациях, предоставление транспорта.

Все прописано

«Всё больше предприятий области включают в коллективные договоры и локальные документы дополнительные меры поддержки семей сотрудников на нужды сотрудников с детьми. Среди них – завод «Измеритель», «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН», «КОЛТЕК-спецреагенты», «Рославльский ВРЗ», «Полимер», «ЯМЗ», «СМАЗ» и другие организации», – уточнил глава региона.

В качестве примера он также назвал ПАО «Дорогобуж», которое с 2026 года увеличило выплату при рождении ребёнка до 100 тысяч рублей. АО «Рославльский ВРЗ» предоставляет дополнительные дни отпуска при рождении ребёнка и ежемесячно выплачивает пособия на детей от 1,5 до 3 лет.

По словам Василия Анохина, в планах – дальнейшее взаимодействие с предприятиями, поддержка лучших практик и «создание условий для того, чтобы смоляне могли уверенно строить профессиональное будущее и создавать семьи».

Фото пресс–службы Правительства области