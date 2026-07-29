Пойду учиться!

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

С 1 сентября в регионе начнёт работу ещё один образовательный кластер – педагогический, организованный на базе Смоленского педколледжа. Напомним, что в 2023-го по 2025 годы в Смоленской области были созданы пять отраслевых кластеров.

Сейчас ведётся работа по созданию новых. В этом году заявки нашего региона в пятый раз стали победителями конкурса Минпросвещения РФ на предоставление учреждениям СПО грантов в форме субсидий из федерального бюджета.

«В рамках проекта колледжи объединяются с работодателями в отраслевые кластеры. Это позволяет выстраивать прямую связь между образованием и экономикой региона: программы обучения обновляются с учётом потребностей предприятий, создаётся современная инфраструктура для обучения, усиливается практическая подготовка студентов», – прокомментировал губернатор Василий Анохин.

В следующем году в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» в регионе появятся четыре новых кластера. На эти цели будет направлено более 700 млн рублей.

Так, кластер электротехнической промышленности создадут на базе Смоленской областной технологической академии. Партнёрами проекта станут шесть предприятий, среди которых – филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро», филиал ПАО «Россети Центр – Смоленскэнерго». Будут оборудованы 13 мастерских, где студенты смогут освоить электромонтажные работы, разработку электронных устройств, цифровых систем и программного обеспечения. «Кластер атомной отрасли появится на базе Десногорского энергетического колледжа.

Это важное направление для региона, где работает одно из ключевых предприятий атомной энергетики – Смоленская атомная электростанция. В колледже создадут 12 специализированных мастерских для подготовки специалистов по эксплуатации оборудования атомных станций, сварочным технологиям, радиационной безопасности», – поделился планами глава региона.

Транспортный кластер будет создан на базе техникума отраслевых технологий в Смоленском муниципальном округе. В проекте участвуют семь предприятий и организаций (ООО «Терминал Никольский», ООО «Птицефабрика „Сметанино“», СОГБУ «Смоленскавтодор» и другие). Для студентов оборудуют шесть современных зон подготовки. Также будет создан полигон для отработки навыков вождения.

Ещё один кластер организуют на базе Рославльского многопрофильного колледжа. В проект также включены предприятия, работающие в сфере лёгкой промышленности, в том числе представители малого бизнеса. В современных мастерских студенты будут учиться моделированию и конструированию одежды, швейному производству и раскрою материалов.