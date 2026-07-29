Пусть звучит детский смех!

Фото: пресс–служба Правительства Смоленской области.

В регионе родилась новая добрая традиция – отмечать областной День многодетной семьи. Впервые это произошло 21 июля. Праздничные мероприятия охватили практически все муниципальные образования. Были и семейные посиделки, и творческие мастер-классы, и программы для детей и взрослых.

В Смоленске около Драматического театра в честь праздника открыли арт-объект «Крепкая семья». А центральным событием торжеств стал фестиваль «Семья в сердце Молодёжной столицы» в Лопатинском саду. В нем приняли участие не только многодетные, но и молодые студенческие семьи, а также семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями. Фестиваль объединил семьи из разных уголков Смоленщины и всей страны.

«Фестиваль продолжает главную идею нашего проекта «Смоленск – Молодёжная столица России – 2026». Для гостей подготовили 28 площадок, объединённых общими тематиками – «ключами». На «Ключе к творчеству» дети и взрослые рисовали, создавали поделки, знакомились с народными ремёслами. «Ключ к спорту» объединил участников активными играми и весёлыми эстафетами. На площадке «Ключ к развлечению» гостей ждали ростовые куклы, шоу мыльных пузырей и игровые программы», – рассказал подробнее о мероприятии губернатор Василий Анохин.

Фото: пресс–служба Правительства Смоленской области.

В этот же день на Массовом поле состоялся концерт с участием творческих коллективов. Гостей угощали бесплатным мороженым, а многодетные семьи посетили аттракционы со скидкой 50%.

«Поддержка семей, создание условий для воспитания детей – одно из главных направлений нашей работы. Убеждён, что День многодетной семьи станет ежегодной традицией и будет объединять ещё больше людей вокруг главного – любви к семье», – подчеркнул Василий Анохин.