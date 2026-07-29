«Россети Центр» с начала года обеспечили электроэнергией более 1 300 потребителей в Смоленской области

Фото: ПАО «Россети Центр».

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» в первом полугодии 2026 года исполнили 1347 договоров технологического присоединения к сетям электроснабжения. Суммарная мощность, выданная новым потребителям, превысила 58 МВт.

Сотрудники «Смоленскэнерго» подключили к электроснабжению объекты сельскохозяйственного назначения в девяти округах Смоленской области суммарной мощностью около 2,7 МВт. Также в числе новых абонентов – инфраструктурные и социально значимые потребители: пять объектов водоснабжения, 23 объекта связи, несколько многоквартирных домов, три общеобразовательных учреждения, объекты здравоохранения.

Лидерами по количеству заявок на подключение к сетям филиала в первом полугодии 2026 года стали Вяземский, Гагаринский, Смоленский округа, а также город Смоленск.

«Итоги I полугодия 2026 года показывают, что «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» своевременно и в полном объеме отвечают на растущий запрос промышленности, жилищного строительства и социальной сферы на электроэнергию. Мы последовательно совершенствуем процессы технологического присоединения, чтобы обеспечить потребителям надежное электроснабжение, способствуя развитию экономики регионов, созданию новых рабочих мест и повышению качества жизни людей», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.