Студенты строительного отряда «Смоленскэнерго» провели урок электробезопасности в ДОЛ «Смена»

Фото: филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

Представители строительных отрядов «Энергет» (смоленского филиала «МЭИ») и «Эйнштейн» (сборная профильных ссузов) совместно с сотрудниками службы охраны труда филиала «Россети Центр»- «Смоленскэнерго» провели занятие по электробезопасности для ребят, отдыхающих в детском оздоровительном лагере (ДОЛ) «Смена».

На занятии школьникам напомнили, что у электрического тока нет ни цвета, ни запаха, а его действие мгновенно и может привести к серьезной травме или гибели. Дети изучили предупреждающие знаки на энергообъектах и поняли, почему категорически запрещено приближаться к электроустановкам, залезать на опоры линий электропередачи и делать селфи рядом с энергооборудованием. Ребята освоили важные навыки: как правильно освобождать пострадавшего от действия электрического тока и оказать первую помощь. Школьникам напомнили о порядке выхода из зоны шагового напряжения – «гусиным» шагом.

Особое внимание специалисты уделили правилам безопасного обращения с бытовыми приборами, действиям при обнаружении оборванного провода или открытых трансформаторных подстанций, а также мерам предосторожности во время грозы. Ребятам рассказали о горячей линии энергетиков, номер которой легко запомнить: 8-800-220-0-220, по нему всегда можно сообщить об опасности.

Фото: филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

Подобные мероприятия сотрудники «Смоленскэнерго» проводят регулярно, чтобы сформировать у подрастающего поколения ответственное отношение к электробезопасности. В летний период к представителям службы охраны труда присоединяются будущие энергетики.

«Для нас очень важно не только участвовать в строительстве и ремонте объектов энергетики, но и делиться знаниями о безопасности с подрастающим поколением. Такие уроки помогают детям, а иногда и взрослым лучше усвоить правила обращения с электричеством и избежать опасных ситуаций в повседневной жизни», - отметил командир стройотряда, студент смоленского филиала МЭИ Евгений Леонов.

Закрепить полученные знания ребята могут с помощью образовательного проекта «Маша Лампочкина». Познавательные мультфильмы с участием главной героини и ее семьи, а также другие материалы по профилактике детского электротравматизма размещены на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/masha_lampochkina).