«Россети Центр» обеспечили электроэнергией многоквартирные дома в Смоленском округе

Фото: ПАО “Россети Центр”-“Смоленскэнерго”.

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» завершили работы по технологическому присоединению к электрическим сетям новых многоэтажных жилых домов в деревне Жуково. Объектам выдано 149 кВт мощности.

Для подключения двух многоквартирных домов и котельной энергетики построили участки воздушной линии электропередачи 10 кВ и кабельных линий электропередачи 0,4 кВ, установили трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ.

Ввод в эксплуатацию нового жилого комплекса на 52 квартиры запланирован на I квартал 2027 года. Среди особенностей проекта — индивидуальное автономное отопление. Во дворах будут установлены детские площадки, оборудованы зоны отдыха.

Всего в первом полугодии 2026 года энергетики «Смоленскэнерго» подключили к сетям несколько новостроек. Среди них четырехэтажный дом на 32 квартиры в Вязьме, многоэтажка в Новодугинском округе и новый жилой комплекс вблизи Смоленска. Суммарная присоединяемая мощность составила 392 кВт.