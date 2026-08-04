Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» пресекают факты незаконного потребления электроэнергии

Фото: ПАО “Россети Центр” -“Смоленскэнерго”.

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» подвели итоги борьбы с хищениями электроэнергии за первое полугодие 2026 года. В результате серии рейдов, проведенных энергетиками в указанном периоде, было выявлено и зафиксировано 66 фактов безучетного потребления электроэнергии в объеме 0,322 млн кВт*ч, связанных с вмешательством в работу приборов учета и(или) искажением их показаний.

Наибольшее количество подобных нарушений зафиксировано в Гагаринском округе — 13 актов почти на 70 тыс. кВт·ч и Починковском округе - 12 актов почти на 21 тыс. кВт·ч. Кроме того, зафиксирован один случай самовольного подключения к сетям (бездоговорного потребления) с объемом начислений 3,5 тыс. кВт·ч. Общая стоимость предъявленной к дополнительной оплате электроэнергии по всем нарушениям составила 1,5 млн. рублей.

Каждый такой факт — не просто нарушение, а реальная угроза безопасности людей и стабильной работе энергосистемы региона. От преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добросовестные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. Средства, которые могли быть направлены на развитие и модернизацию электросетевого комплекса, вынужденно расходуются на компенсацию потерь от энерговоровства. Из-за самовольного подключения к сетям (бездоговорного потребления) происходят перепады напряжения в сети, в результате выходит из строя бытовая техника, возрастает риск отключений, возникновения пожаров и технологических нарушений.

«По итогам шести месяцев по выявленным нарушениям в филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» к оплате предъявлено 207,7 млн рублей. Законодательством установлен специальный порядок расчета стоимости безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии: такие начисления носят штрафной характер и призваны кратно компенсировать стоимость похищенного ресурса. Поэтому своевременно и в полном объеме оплачивать фактически потребленную электроэнергию по показаниям прибора учета значительно выгоднее, чем нести расходы за незаконное потребление», — отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.

Специалисты «Смоленскэнерго» постоянно ведут системную работу по выявлению и пресечению хищения электроэнергии на территории региона. Если вам стало известно о вмешательстве в работу электрооборудования, незаконном подключении к электросетям, изготовлении, распространении или применении искажающих устройств для вмешательства в работу приборов учета, сообщите по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (круглосуточно, бесплатно, анонимно) или по короткому номеру 220 с мобильных устройств. Также доступна анонимная форма сообщения на официальном сайте компании.