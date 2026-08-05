У вас будет ребёнок!

Рождение ребёнка – большое счастье в жизни каждой семьи. И необходимо сделать всё, чтобы будущие мамы чувствовали себя защищёнными и окружёнными заботой. Это не раз подчёркивал губернатор Василий Анохин.

В Смоленске беременным женщинам доступна диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья, а также бесплатное обеспечение необходимыми витаминами.

По словам главы региона, с начала года более 2 тысяч смолянок посетили школы для беременных и школы по вопросам грудного вскармливания на базе женских консультаций и ЦРБ.

Ещё одна важная мера поддержки – бесплатное обеспечение беременных витаминами.

«Назначение делает лечащий врач-акушер-гинеколог строго по медицинским показаниям. Необходимые препараты женщина получает бесплатно в женской консультации», – уточнил глава региона.

Также будущим мамам предоставляется электронный родовый сертификат. Это документ, который позволяет бесплатно получать медицинскую помощь в период беременности, во время родов и в послеродовой период, а также оплачивает профилактические осмотры ребёнка в первый год жизни. Он оформляется автоматически при постановке на учёт.

«В 2026 году продолжаем реализацию программы по повышению рождаемости. В Смоленской области действует система мер поддержки будущих мам и семей с детьми. Беременные женщины, ставшие на учёт до 12 недель, могут оформить единое пособие. Для работающих женщин пре-дусмотрено пособие по беременности и родам», – отметил Василий Анохин.

Кстати, молодые семьи при рождении третьего или последующего ребёнка получат выплату в размере 300 тысяч рублей. Также семьи, в которых родится третий или последующий ребёнок, смогут компенсировать 50% стоимости обучения детей в колледже или вузе.