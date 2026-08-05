Башни и фасады

Завершены работы на двух пряслах крепостной стены – XXIX и XXX. Фото: пресс-служба правительства Смоленской области.

В Смоленске продолжается ремонт крепостной стены. Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и при финансовой поддерж- ке Министерства культуры РФ.

«В настоящее время завершены и приняты комиссией работы на пряслах XXIX и XXX. Сейчас на башне Волкова и на I прясле ведётся восстановление белокаменного цоколя, кирпичной кладки, ярусов и устройства кровли. Параллельно разрабатывается проектная документация для дальнейших мероприятий по сохранению башен Бублейка и Копытенской, а также прясла XXV», – рассказал губернатор Василий Анохин.

На сегодняшний день выполнен основной объём противоаварийных работ в Католическом костёле Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии: укреплены фасады и башни, заменены аварийные участки кровли, выполнена гидроизоляция. Общая готовность объекта составляет 90%. Также ведётся разработка проектной документации для завершающего этапа работ по сохранению памятника.

Здесь работы идут по решению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина при поддержке Министерства культуры России.

«Наша задача – бережно сохранять уникальное историческое наследие Смоленщины для будущих поколений. Эти объекты становятся центрами притяжения для жителей и гостей региона, а также способствуют росту его экономической и туристической привлекательности», – подчеркнул губернатор.